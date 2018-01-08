巨蟹座兜里没钱时有多惨(图)

巨蟹座
巨蟹本来就喜欢窝在自己的家中，现在没钱了更是大门不出二门不迈，还省了应酬别人的麻烦。平时一些应酬想推掉却又不好意思推，现在正好给自己找了不应酬的理由，好歹也能让自己心里好过些。既然有更多的空闲时间，那就晒晒被子、拖拖地、除除尘吧，生命在于劳动，为家人创造舒适、干净的环境也是一大乐事！
[白羊]
[金牛]
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[巨蟹]
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[双鱼]
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星座花钱吃土剁手零花钱
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