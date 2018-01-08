巨蟹座兜里没钱时有多惨(图)

巨蟹座兜里没钱时有多惨

巨蟹座

巨蟹本来就喜欢窝在自己的家中，现在没钱了更是大门不出二门不迈，还省了应酬别人的麻烦。平时一些应酬想推掉却又不好意思推，现在正好给自己找了不应酬的理由，好歹也能让自己心里好过些。既然有更多的空闲时间，那就晒晒被子、拖拖地、除除尘吧，生命在于劳动，为家人创造舒适、干净的环境也是一大乐事！

[白羊] [金牛] [双子] [巨蟹] [狮子] [处女]

[天秤] [天蝎] [射手] [魔羯] [水瓶] [双鱼]