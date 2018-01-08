双子座兜里没钱时有多惨(图)

双子座兜里没钱时有多惨

双子座

双子座思维灵活、点子多是大家公认的，以他那富有创意的脑袋怎会让自己等着被饿死？去市中心的广场卖唱？不行，声音太绵羊，还没等饿死就可能被人家给拍死！那去三叔的店铺帮忙，赚点外快？算了，那家伙抠得要死！还是去帮春哥写毕业论文吧，那位纯爷们多少总得意思意思一下！……对双子同学而言，每一天充满了太多变数！

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