天秤座兜里没钱时有多惨(图)

天秤座
没钱就意味着不能买喜欢的东西，上街只能过过眼瘾。对别人来说可能就不去逛了，可天秤越是没钱，越是难以抑制逛街的欲望，尤其当看中一些商品时会更加激起他的占有欲。当看到天秤时常跑到同一个商店去看同一件商品时，也别觉得奇怪，那是他怕那件东西被别人买走。若不想受到看中的宝贝被别人买走的打击，还是合理规划自己的钱吧！
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星座花钱吃土剁手零花钱
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